Logement social à Saint-Didier-au-mont-d'Or ? Marie-Hélène Mathieu "veut préserver l'identité du village"

Avec les autres maires des Monts d'Or, Marie-Hélène Mathieu (Saint-Didier) était vent debout en cette rentrée contre les bouchons qui paralysent l'entrée du 9e arrondissement de Lyon. "Ca s'est amélioré", reconnaît-elle, avant de participer ce mardi à une rencontre sur place avec les élus de la Métropole de Lyon.

"La Métropole veut limiter voire supprimer la voiture. Et nous on a une population qui prend sa voiture pour aller travailler, regrette la maire désidérienne. Il faut que la Métropole cesse d'appliquer bêtement son programme sans tenir compte de ceux des autres communes".

Interrogée sur le logement social, Marie-Hélène Mathieu reconnaît que Saint-Didier-au-mont-d'Or est le "mauvais élève" de l'agglomération avec seulement 6,5% de logements sociaux au lieu des 25% minimum réclamés.

"On veut préserver l'identité de notre village, le trait d'union entre la ville et la campagne", se défend-elle. A cause de ce retard, la commune paye 250 000 euros de pénalités SRU par an.

Mais la situation pourrait changer puisque la modification du PLU-H en 2019 met les élus devant le fait accompli : "Ca a doté la commune de 25 hectares de zones à densifier en plein centre. Si un propriétaire vend sa maison à un promoteur, demain le promoteur peut faire un logement collectif sur sa parcelle", regrette Marie-Hélène Mathieu, qui explique que "les promoteurs sont là tous les matins et proposent des projets".

La maire de Saint-Didier-au-mont-d'Or est l'invitée dans les Coulisses du Grand Lyon ce lundi : embouteillages, logement social et relations Région-Métropole au programme

00:00 Bouchons des Monts d'Or

06:06 Logement social à Saint-Didier

08:19 Région-Métropole