LOU – Bordeaux-Bègles : Lyon s’impose et retrouve le chemin de la victoire

Dès la 6ème minute, le numéro 10 du LOU Léo Berdeu inscrit les 3 premiers points de ce match avec une pénalité (3-0).

Et L’Union Bordeaux-Bègles prend les devants et inscrit le premier essai de ce match. A la 12e minute, c’est Loïc Bielle-Biarrey qui se faufile dans la défense du LOU. Son coéquipier ne transforme pas l’essai (3-5). 4 minutes plus tard, une pénalité de Léo Berdeu permet aux Lyonnais de repasser devant au tableau d’affichage (6-5).

Et nouvel essai pour les Bordelais à la 23e minute. C’est Jefferson Poirot qui aplatit le ballon. Cette fois-ci, il est transformé (6-12). Les joueurs de l’UBB continuent de mettre de la pression sur les Lyonnais et cela paie puisqu’une pénalité à la 30e minute leur permet d’accroître leur avance (6-15). Les Bordelais dominent cette première période.

Mais le LOU ne lâche rien. Le club lyonnais est à l’attaque en cette fin de première période. Léo Berdeu marque la pénalité et permet au LOU de revenir à 7 points juste avant la mi-temps (9-15).

Une seconde période à l’avantage du LOU

Quelques minutes après le retour des vestiaires, à la 50e minute, Léo Berdeu transforme de nouveau une pénalité et le LOU revient à 3 points de son adversaire (12-15).

Mais 2 minutes plus tard, l’UBB marque une pénalité de 40 mètres et a désormais 6 points d’avance (12-18). Le match s’emballe et les points continuent d’être marqués. Les Gones marquent leur premier essai du match après un bel effort collectif. Saghinadze est à la finition à la 55e minute. Celui-ci est transformé par Léo Berdeu et le LOU repasse devant au score (19-18).

Une pénalité permet aux Bordelais de mener à nouveau à l’heure de jeu (19-21). Mais les Lyonnais peuvent compter sur une précision millimétrée de la part du numéro 10 Léo Berdeu qui replace son équipe devant à la 64è minute (22-21). Les Gones sont bien meilleurs dans cette seconde période et inscrivent un second essai à la 72e minute grâce à Taufua. Il est transformé en face des poteaux par Léo Berdeu une fois n’est pas coutume (29-21).

Et les essais pleuvent en cette seconde période. C’est au tour de Dumortier de marquer à la 77e et celui-ci est transformé. Le LOU mène largement (36-21).

A la fin du match, les Gones s'imposent face à Bordeaux-Bègles 36-21.

"Une belle victoire collective"

"Ce soir, il y a de la joie, mesurée, contenue mais il y a de la joie" confie l'entraîneur du LOU, Xavier Garbajosa. Mais il ne s'emballe pas et ne préfère pas appeler ce match une victoire référence car son équipe n'a pas dominé l'ensemble du match. "Tout le monde a donné le meilleur ce soir" continue-t-il. "Il est difficile de sortir un individu dans ce collectif ce soir" termine Xavier Garbajosa.

"C'est une belle victoire collective" lâche Xavier Mignot. Pour lui, il faut se servir de cette victoire pour "construire et continuer d'avancer et de progresser".

T.B.