Deux illustratrices lyonnaises à l'origine d'une BD pour les tout-petits : "Roule Noisette, c'est presque un dessin animé, mais en livre"

L'une d'elle, "Roule, Noisette", a été réalisée par deux illustratrices lyonnaises, dans leur atelier du 7e arrondissement. Rencontre avec Caroline Romanet et Magali Clavelet.

Elles sont à l'image de leur noisette, drôles et dynamiques. Caroline Romanet et Magali Clavelet ont été approchées par Nathan il y a quelques mois pour travailler sur une nouvelle collection de BD sans texte dédiée aux enfants qui ne savent pas encore lire. C'est ainsi qu'est né le personnage central de cette bande-dessinée parue fin août. "On voulait travailler ensemble sur un projet, mais il nous manquait... (Lire la suite sur Lyon Femmes)