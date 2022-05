Lyon BD Festival : "il faut sortir la BD de ses cases"

La 17e édition du Lyon BD Festival aura lieu les 10, 11 et 12 juin prochain. Créé en 2005 par des amis croix-roussiens, il a pour objectif de "décloisonner la BD avec d’autres arts", présente ce mardi matin Philippe Brocard, le président de l’association Lyon BD. "Il faut sortir la BD de ses cases en la mêlant à la musique ou encore au théâtre", ajoute Nicolas Piccato, le nouveau président du festival.

Les œuvres des artistes seront exposées dans des sites artistiques lyonnais comme le Musée des Beaux-Arts ou le Goethe Institut. Mais elles investiront aussi des lieux plus communs tels que la place Bellecour, l’Hôtel de Ville de Lyon et de Villeurbanne ou des librairies.

Le festival ouvrira ses portes aux petits et grands, aux passionnés ou aux simples curieux, aux touristes et aux Lyonnais.

Le Lyon BD Festival, "ce n’est pas simplement faire des dédicaces"

Les auteurs et, plus largement, les professionnels du secteur, de l’éditeur à l’illustrateur, ont une place à part entière dans le festival. D’ailleurs, d’après Philippe Brocard, l’essence de l’évènement n’est pas de "simplement faire des dédicaces."

Au programme : une journée de rencontres le 10 juin à l’Hôtel de Région, une soirée d’ouverture au jardin des Chartreux avec la remise du prix Hors Cases, une vingtaine d’expositions, des BD battles, des concerts dessinés, des tables rondes ou encore des dédicaces. A noter que le Lyon BD Festival aura lieu en "OFF" tout le mois de juin avec une centaine d’évènements prévus.

De plus, un espace dédié à la jeunesse, accessible dès l’âge de sept ans, sera créé avec, entre autres, une conférence dessinée et des ateliers avec les artistes. L’objectif est de "leur donner le goût de la lecture", déclare Nicolas Piccato.

Enfin, un point primordial pour Lyon BD est la rémunération des auteurs. Cela a toujours été le cas mais cette année et pour deux ans, il y aura une nouveauté. En effet, ils seront rémunérés, par forfait, pour leurs dédicaces en s’inscrivant sur une plateforme dédiée. Un tiers sera payé par le Centre National du Livre, un par la Sofia et un par la puissance invitante, ici les éditeurs ou Lyon BD.

Un savoir-faire international au cœur du festival

Vingt maisons d’édition et 200 auteurs issus de 16 pays différents seront au rendez-vous afin de transmettre leurs savoirs. Cette ouverture internationale est essentielle pour ce festival qui ouvre ses portes à des artistes du monde entier : de l’Italie au Myanmar en passant par l’Allemagne et les Pays-Bas. Mirion Malle, Mathieu Sapin et Ralf König seront, entre autres, présents.

Par ailleurs, l’association Lyon BD participe à des projets mondiaux et européens avec la "Saison France-Portugal" qui fait travailler artistes français et portugais ensemble et le "Comic Art Europe" qui réunit l’Espagne, la Belgique, l’Angleterre et la France. Elle est aussi en partenariat avec le Goethe Institut en Allemagne et le Québec BD Festival.

Des thématiques de société mises à l’honneur

L’évènement s’organise autour cinq grands thèmes. L’eau sera mise à l’honneur, en parallèle du festival Entre Rhône et Saône, avec des expositions et des tables rondes.

A la FNAC de Bellecour, les festivaliers pourront également en apprendre plus sur le manga à la française et décrypter le lien entre jeux vidéo et BD.

La migration et les communautés minoritaires seront, elles aussi, mises en lumière. D’ailleurs, deux réfugiés politiques du Myanmar, Wooh et Yu, représenteront les "artistes sous contrainte" comme les caractérise Nicolas Piccato.

Enfin, la paternité sera questionnée par les artistes autour des sujets de la contraception masculine et de la descendance.

M.N.