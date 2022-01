Le Lyon BD festival axé sur l’international pour sa prochaine édition en juin

L’édition 2022 du Lyon BD Festival aura bien lieu les 10, 11 et 12 juin prochains et comme chaque année elle proposera une programmation "inattendue et des invités originaux".

Une cinquantaine d'auteurs du monde entier seront présents pour rencontrer les publics de tous âges. Des animations par des artistes et professionnels du monde de l’édition et de la culture seront également proposées à travers des rencontres, des concerts dessinés, des ateliers, des tables rondes et autres formats.

Comme chaque année, l’édition sera tournée vers l’internationale. L’Europe sera spécifiquement mise à l’honneur avec les œuvres de cinq artistes sélectionnés lors de l’appel à projet 2021. Le thème "saison France-Portugal" sera également de la partie. Des artistes birmans, canadiens ou encore des éditeurs japonais et coréens seront présents eux aussi.

Les lieux historiques liés au festival comme l’Hôtel de Ville, ou des lieux phares de la culture à Lyon comme le Théâtre Comédie Odéon, le Théâtre des Célestins, la Galerie des Terreaux ou encore la FNAC Bellecour seront des lieux d’expositions, de rencontres, d’ateliers et autres animations.

Comme pour l’édition 2021, les librairies de Lyon seront associées à l’évènement et recevront des auteurs et autrices pour des rencontres et dédicaces dès le 10 juin prochain.



Par ailleurs, le mois de juin tout entier sera consacré à la bande dessinée dans Lyon et ses alentours, avec plus de 80 lieux partenaires qui accueilleront tous types d’évènement.