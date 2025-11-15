Culture

Une nouvelle directrice et des ambitions pour 2026 : Lyon BD Festival à nouveau sur de bons rails ?

 Depuis deux ans, il n’y avait plus de directeur au sein de Lyon BD Festival.

Et la réduction de la voilure s’est faite durement sentir côté programmation et attractivité du festival. Malgré tout, l'évènement qui célèbre le 9e art entend perdurer dans le temps (Lire la suite sur Lyon Poche)

