La 16e édition du Lyon BD Festival : rendez-vous dès le 11 juin

Pour faire découvrir la bande dessinée contemporaine "sous toutes ses formes", le Lyon BD Festival se tiendra cette année les 11, 12 et 13 juin, et du 1er au 30 juin pour la partie "OFF".

Au programme, 60 lieux culturels, 80 événements, 57 auteurs/autrices et 17 nationalités.

Philippe Brocard, président du Festival, prévient que "le mot à la mode c’est "la jauge". Il va donc falloir voir les choses d’une autre manière. Il y aura 60 auteurs répartis dans différents endroits de Lyon".

Les principaux lieux de rencontre de l’événement se tiendront à l’Hôtel de ville, à Opéra de Lyon, à l’Opéra Underground et au Théâtre Comédie-Odéon.

Afin de respecter les mesures sanitaires, il faudra réserver un créneau, et choisir ces activités, ce qui permettra un contrôle des jauges plus efficace.

Mathieu Diez, Directeur de Lyon BD Festival, explique que "ces derniers mois ont été un pari pour espérer faire ce festival "en vrai". Donc le festival ne sera pas moins ambitieux qu’avant la pandémie, mais adapté".

Le festival se tiendra en deux parties, le IN et le OFF.

Pour le IN : il aura lieu le weekend du 12 et 13 juin, à Hôtel de ville, à Opéra, à l’Opéra Underground et dans 13 librairies.

Pour les spectacles et performances, vous pourrez retrouver : Riad Sattouf à l’Opéra le samedi 12 juin ; Zep à l’Opéra, le dimanche 13 juin ; Lyon BD Party #3 le vendredi 11 juin au HEAT/H7 ; Le salon de coiffeur dessiné les 12 et 13 juin au Théâtre Comédie-odéon ; Titeuf au parc de la tête d’Or.

Un parcours librairies les 11 et 12 juin accueillera les auteurs et autrices invités en dédicaces.

Pour les expositions, seront présentées :

"Éruptions", les 12 et 13 juins, à l’Hôtel de Ville

"Sur la piste de Mathieu Sapin" les 12 et 13 juin à l’Hôtel de Ville

"Les scènes BD africaines" les 12 et 13 juin à l’Hôtel de ville

Vendredi 11 juin, "Lyon BD Party #3", à 17h, au HEAT, programmation de concert dessiné.

Cette année, légère modification, il n’y aura pas de "stands de dédicace". "C’est la principale modification liée au covid. On va proposer un parcours des auteurs en librairies", poursuit Mathieu Diez.

Le "OFF" aura lieu tout le mois de juin, sur 60 lieux à travers Lyon et la Région.

Pour les événements et expositions :

"Chemin des célestins", qui aura lieu le 8 juin au Théâtre des Célestins.

"Anatomie du marsupilami", le 9 juin au musée des Confluences.

"Exposition à la croisée des chemins", jusqu’au 17 juillets, à la fondation Bullukian

"Climats", le 9 juin au théâtre des célestins

Un "parcours bibliothèques" proposera par ailleurs une série de rendez-vous au sein des bibliothèques et médiathèques du territoires.

Le Lyon BD Festival sera également en partenariat avec la Biennale de la Danse cette année, "On va créer un moment bande dessiné et danse avec le lien sur l’Afrique". Il y aura trois dessinateurs qui dessineront le défilé de la Biennale en direct.

Le Festival est gratuit pour les moins de 12 ans.

Le PASS est à 5 euros pour un accès aux évènements de l’Hôtel de Ville (sur réservations des créneaux horaires et d’activité), et pour l’accès à la visite commentée de l’exposition Focus au musée de l’imprimerie et de la Communication graphique sur réservation.

Il faudra ajouter deux euros par activités supplémentaires dans les salles de spectacles de l’Opéra de Lyon, l’Opéra Underground et du Théâtre Comédie-Odéon.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site.

J.N