Lyon : un rassemblement en hommage à Lola ce jeudi

Ce jeudi, une manifestation va se dérouler devant le palais de justice du 5e arrondissement de Lyon en mémoire de la petite Lola, tuée dans de terribles circonstances vendredi dernier à Paris. Pour rappel, le corps torturé de la fillette de 12 ans avait été retrouvé dans une malle. Une femme de 24 ans est en détention provisoire, soupçonnée d’être l’auteure des faits. Des particuliers sont à l'origine de la demande de manifestation déposée en préfecture d'après les autorités. La famille de la victime ne s'est pas exprimée sur le sujet mais avait affirmé qu'elle ne voulait "surtout pas de récupération politique" dans un article du Parisien.

Dans un communiqué, le chef du parti Reconquête dans le Rhône Olivier Pirra indique qu'il sera présent au rassemblement et se dit être "sans mot devant un acte si barbare". Seul parti qui a pour le moment confirmé sa venue, il assure aussi que "ses pensées et prières s’adressent avant tout à Lola, à sa famille et à ses proches dont nous partageons la souffrance".

De l’horreur à la politique donc, puisque ce dernier va demander durant l'hommage "la garantie de l’application effective des OQTF, la réduction drastique de l’immigration et s’assurer que le système judiciaire soit juste en lui donnant les moyens nécessaires pour cela, en instaurant des peines planchers et en expulsant les délinquants étrangers, avec déchéance de la nationalité française pour les criminels binationaux". Devançant les critiques, Olivier Pirra s’explique : "qu’on ne vienne pas nous parler de récupération politique : le gouvernement doit pour de bon passer aux actes pour garantir la sécurité de tous, et en finir avec les postures politiciennes".

Des mouvements similaires sont aussi prévus dans d’autres villes en France.