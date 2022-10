Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (22 et 23 octobre)

Journée spéciale céramique au Musée des Beaux-Arts de Lyon !

Journée "Tout feu, tout flamme" ce samedi au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Rendez-vous de 11h à 17h30. L’occasion de découvrir une partie de la collection céramique du lieu avec des ateliers et des visites commentées. Les réservations se font en ligne ici



Vide-dressing automne/hiver de Solidarité Afrique !

Direction le 3e arrondissement de Lyon ce samedi pour le vide-dressing organisé par la Ressourcerie de Solidarité Afrique. Il se déroulera de 10h à 18h au 13 bis rue Girié avec des bacs de vêtements de vracs (entre 0,50 centimes et deux euros) de seconde main pour les femmes et les hommes. Entrée gratuite. Evènement ouvert à tous. Plus d’informations ici



Courir pour les Roses !

C’est la course solidaire du week-end. Courir pour les Roses (anciennement la course des Petits Pas Roses) aura lieu ce dimanche à partir de 8h30 au parc de la Tête d’Or. Plusieurs parcours seront proposés (3km, 6km, 9km). Objectif : soutenir la lutte contre le cancer du sein à l’occasion d’Octobre Rose. Inscription et plus d’informations ici



Jardin d’hiver à Heat Lyon !

La halle à manger de Confluence enfile son manteau et inaugure ce samedi son Jardin d’hiver avec un week-end d’animations pour fêter l’évènement. Des ateliers pour les enfants sont au programme ainsi que quatre containers food pour se régaler. Entrée libre. Toutes les informations ici



Marché des Producteurs du Pays !

Une cinquantaine d’agriculteurs de toute la France se donnent rendez-vous sur la place Carnot pour un marché des Producteurs du Pays. Légumes, viandes, fromages, gâteaux, fruits seront à découvrir sur place ou à emporter. Rendez-vous ce vendredi et ce samedi de 9h à 19h. Plus d’informations ici



Puces & Love à La Commune !

C’est la 6e édition de ce rendez-vous dédié aux entrepreneurs lyonnais. Les visiteurs pourront découvrir un marché bohème de produits artisanaux, objets et accessoires. Le rendez-vous est donné de 12h à 17h. Entrée gratuite. Plus d’informations ici



PopUp Suzanne en ville !

Une dizaine d’exposants sont à retrouver à l’occasion de cette friperie mais pas que… Rendez-vous de 10h à 19h jusqu’à dimanche au 25 rue du port du temple dans le 2e arrondissement. "Une sélection super diversifiée, allant de la fripe, aux plantes, en passant par les bijoux vintage, les créations en upcycling, en tufting, les protection hygiénique réutilisables, jusqu’au tattoo et plus encore …", promet Suzanne. Plus d’informations ici



Show Room 2.0 au Docks Circus !

Découvrez un spectacle novateur et décalé cassant les codes du cabaret. Show Room 2.0 est un subtile mélange d’audace, d’élégance et d’originalité. Ce concept artistique associe chant, danse et acrobatie au travers de mises en scènes atypiques, de décors contemporains, de vidéoprojections et de plus de 45 costumes. Les artistes viennent de différents univers allant d’Incroyable Talent aux grands cabarets internationaux. Profitez également d’un moment gourmand autour d’un repas réalisé sur place. Tous les vendredis et les samedis au Docks Circus (quai Rambaud dans le 2e arrondissement).

Plus d'informations et réservations ici

Marché du petit sorcier de Grigny !

Que les fans de Harry Potter se réjouissent ! Le marché du petit sorcier de Grigny est de retour ce dimanche pour une nouvelle édition. Près de 20 000 personnes avaient fait le déplacement au sein de la commune du sud de Lyon. C’est la raison pour laquelle (afin d’éviter la foule) que l’évènement devient payant et sur réservation. Aucune entrée ne sera vendue sur place. Entrée à 10 euros pour les adultes. Toutes les informations pratiques et les animations comprises dans le prix d’entrée sont à retrouver ici