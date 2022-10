LOU Rugby : le pilier Jérôme Rey sélectionné pour la première fois avec le XV de France

Une grande première à 27 ans. Jamais sélectionné, Jérôme Rey fera ses débuts avec les 41 autres joueurs français et notamment ses six coéquipiers du Lou Rugby, Kilian Geraci, Romain Taofifenua, Dylan Cretin, Baptiste Couilloud, Léo Berdeu et Ethan Dumortier. Ce sera l’occasion pour lui de se montrer à la hauteur pour peut-être participer au tournoi de l’Autumn Nations Series 2022 début novembre.

Le XV de France débutera la compétition face à l’Australie puis l’Afrique du Sud et le Japon mi-novembre.