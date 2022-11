Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (5 et 6 novembre)

Le LUT by Night !

Plusieurs milliers de coureurs sont attendus ce samedi soir à l’occasion d’une nouvelle édition du Lyon Urban Trail de nuit. Quatre formules sont proposées cette année : le 7km Open (parcours non chronométré), le 7 km, le 15 km et le 26 km. Les différents départs seront donnés dès le début de la soirée depuis les Théâtres Romains dans le 5e arrondissement où un village sera également installé toute la journée de samedi. Toutes les informations sur cette 8ème édition du LUT by Night sont à retrouver ici

Pépite s’invite chez Away Hostel !

Direction le 1er arrondissement de Lyon où Pépite s’invite à compter de ce vendredi et pour tout le week-end chez Away Hostel (21 rue Alsace Lorraine). Au programme : trois jours de shopping de seconde main avec plus de 1000 pièces à saisir à prix tout doux. Une vente de plantes est également prévue. Rendez-vous ce vendredi (16h-20h), ce samedi (10h-19h) et ce dimanche (11h-18h). Les informations pratiques à retrouver ici



Vide grenier du geek !

Une brocante dédiée à la culture geek et pop ! Rendez-vous ce dimanche de 8h à 16h pour la 20e édition du vide grenier du geek. Le rendez-vous est donné à la MJC Monplaisir. Entrée libre. Plus d’informations ici



Sous les pavés la vigne !

C’est le salon des vins actuels et naturels. Il se déroule ce samedi et ce dimanche (11h-19h) au Palais de la Bourse dans le 2e arrondissement. Près de 70 exposants seront présents pour des dégustations et des ventes (attention l’alcool est à consommer avec modération). Plus d’informations sur l’évènement ici

L'Amour L'Amour La Mode - Festival Mariage Trendy Lyon !

L’amour donne rendez-vous au public ce samedi de 10h à 18h à l’Embarcadère dans le 2e arrondissement. L'Amour l'amour la mode 2022 - The festival mariage de Lyon est fait pour les couples qui ont "envie de mettre une bonne dose de mode et de tendance dans leur grand jour !". Plus d’informations ici



La Fête du Clip à La Commune !

Quatrième édition de l’évènement ! Direction le 7e arrondissement de Lyon, plus précisément La Commune où se déroule samedi et dimanche la Fête du Clip de Lyon, le Festival du Clip Emergent. Des diffusions sur grand écran des meilleurs Clips musicaux Indépendants Français et Internationaux du moment sont au programme en présence des réalisateurs, artistes et équipes techniques. Le rendez-vous est donné de 19h30 à 00h30. Entrée gratuite sans réservation. Les informations ici



Vide dressing Les Filles de Lyon au Grand Hôtel Dieu !

C’est le dernier vide dressing de l’année pour l’Agence Les Filles de Lyon. Cette édition de novembre se déroule dans le Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu. Ce sera le moment de chiner des centaines de pépites de seconde main. Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Toutes les informations sont à retrouver ici



Epoqu’auto !

Le salon revient pour sa 43ème édition à Eurexpo en version XXL. Le rendez-vous international des passionnés et amateurs de vieilles autos débute ce vendredi (9h-21h), se poursuivra ce samedi (9h-19h) et se terminera ce dimanche (9h-18h) avec 80 000m² d'exposition à découvrir pour les visiteurs. Des ventes aux enchères de motos et d’automobiles sont également au programme. Entrée sur place à 15 euros (tarif normal). Les détails de l’évènement ici



Dernier week-end pour Peinture Fraîche !

La quatrième édition de l’évènement touche à sa fin à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement. Peinture Fraîche Festival invite encore ce week-end une cinquantaine d’artistes internationaux, nationaux et locaux à s’exprimer à travers différentes performances. Cette nouvelle édition se termine ce dimanche. Entrée à 6 euros. Plus d’informations ici