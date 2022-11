Le CASCOL Gym participe ce samedi à son premier match de TOP 12, plus haut niveau de compétition en France. Un événement pour le club qui évoluait au niveau régional et national depuis plus de 30 ans.

Pour cette rencontre, d'ores et déjà historique, les gymnastes d'Oullins affronteront l'équipe de Vallauris Golfe-Juan, emmenée par Léo Saladino. Le match se déroulera au Gymnase Maurice Herzog à partir de 16h.

L'échauffement débutera à 14h30 et l'entrée sera participative.