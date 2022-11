Un point de deal démantelé cours Emile-Zola : quatre personnes interpellées à Villeurbanne

L'enquête a débuté par l'arrestation d'un SDF de 20 ans, identifié comme le gérant du point de deal situé cours Emile Zola. Trois complices ont ensuite été identifiés, dont l'un a été repéré en train de livrer un kilo d'herbe de cannabis sur le point de deal.

Une perquisition dans les parties communes d'un immeuble a permis aux policiers de découvrir l'appartement de repli du principal suspect. Des fouilles ont été menées et plus de 6 kg de résine de cannabis ont été saisis, tout comme 15 000 euros en liquide, des articles de maroquinerie et de mode de marque de luxe, une montre Rolex et du matériel multimédia.

Les quatre individus ont été présentés ce vendredi au parquet en vue d'un jugement en comparution immédiate.