Pas de contrôles automatiques pour la ZFE de Lyon avant fin 2024 : "pas très sérieux" selon Bruno Bernard

Le président de la Métropole de Lyon a lancé la voie de covoiturage de la M6/M7 ou encore les 30km/h dans plusieurs villes et notamment Lyon. Le point commun de ces mesures ? Personne ne les respecte car les forces de l’ordre font très peu de contrôles spéciaux.

Et alors que la Zone à Faibles Emissions (ZFE) va entrer dans sa phase répressive, avec l’interdiction des véhicules Crit’Air 5 au 1er janvier 2023, l’élu écologiste n’a toujours pas de bonnes nouvelles en provenance de la préfecture.

Car le gouvernement ne déploierait pas de radars automatiques pour sanctionner les véhicules interdits avant fin 2024.

Un nouveau report qui exaspère Bruno Bernard : "Tout ça n’est pas très sérieux. On nous impose de déployer des Zones à faibles émissions et on ne nous donne pas les moyens de les faire respecter. Doit-on rappeler que l'État français a été condamné à de nombreuses reprises pour ses manquements sur la qualité de l'air ?"

Pour rappel, les automobilistes qui braveront l'interdiction de circuler et stationner dans le périmètre de la ZFE (Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire) avec un véhicule doté d'une vignette Crit'Air 5 risqueront, s'ils venaient à être contrôlés, une amende de 68 euros. Elle montera à 135 euros pour un bus ou poids-lourd. Et inutile de plaider la méconnaissance de la règle : la ZFE est entrée en vigueur depuis septembre et depuis, une période dite pédagogique est observée par les forces de l'ordre.