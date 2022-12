Lyon : la Guillotière n'est pas à vendre va manifester pour dénoncer la hausse des prix de l'immobilier dans le quartier

Ce samedi à 14h, le collectif La Guillotière n'est pas à vendre va manifester place Gabriel-Péri avec le mot d'ordre "Le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit".

"A la Guillotière, (...) les loyers ont littéralement explosé ces dernières années. La gentrification à marche forcée passe notamment par cette hausse des loyers en général et la transformation des commerces, comme avec la mise en place d'un périmètre de préemption autour de la Place Gabriel Péri mis en place par la Mairie centrale, afin que cette dernière soit prioritaire sur les rachats de locaux en cas de vente, et ainsi pouvoir choisir quel type de commerce est digne ou non d'ouvrir à ses yeux. Quant à la hausse des loyers, cela passe notamment par une politique de spéculation immobilière renforcée, alimentée par le maintien de trop nombreux bâtiments, immeubles ou appartements vides", dénoncent les militants d'ultra-gauche qui s'étaient fait remarquer en 2020 en chahutant Grégory Doucet, alors candidat à la mairie, et le forçant à quitter la Guillotière. Ou encore en déployant une large banderole l'an dernier lors de la venue sur place de Jean-Marc Morandini et Jordan Bardella pour CNEWS.

La Guillotière n'est pas à vendre réclame l'arrêt des expulsions et la réquisition des bâtiments vides : "A la Guillotière comme ailleurs, des gens dorment dehors alors que des logements sont disponibles sous leurs yeux. Dans un quartier où la violence sociale, la précarité et la misère explosent, ces politiques sont insupportables".

Le cortège déambulera dans le quartier ce samedi, appuyé par une fanfare, puis un goûter sera organisé à leur point d'arrivée devant le CROUS de Lyon rue de la Madeleine.