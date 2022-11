Lyon : fin des travaux du prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval

Le métro B va bénéficier l’an prochain de deux arrêts supplémentaires, Oullins Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud. La dernière soudure a été effectuée permettant de pouvoir passer à l’étape suivante. A partir du printemps 2023 auront lieu les premiers essais de trajets pour les rames. Si tout se passe sans accroc, la prolongation du métro B devrait être effective à l’automne 2023.

Depuis Saint-Genis-Laval, il sera ainsi possible de rejoindre la gare Lyon Part-Dieu en moins de quinze minutes et environ trois minutes pour aller à Gare d’Oullins. Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard se réjouit de l’avancée des travaux : "On a besoin de transports en commun partout dans Lyon." Il espère également "augmenter l’affluence de 50% avec la prolongation et les nouvelles rames".

Construction d’un nouveau parking relais

Cette prolongation de 2,4 kilomètres a nécessité 1500 tonnes de rail et 1600 tonnes de soudure. Le coût total du chantier s’élève à 400 millions d’euros. Ce prix prend aussi en compte le parking relais en construction à Saint-Genis-Laval. Il s’agira du plus grand parc-relais du réseau TCL en matière de mobilités actives avec 780 places de voitures, 90 places de covoiturage et 550 places de vélo. En comparaison, le parking de Vaulx-en-Velin La Soie ne compte que 471 places de voitures.

Ce chantier a démarré en novembre 2021 et Bruno Bernard se félicite d’être "dans le calendrier malgré le COVID".

A.C.