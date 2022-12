Lyon : des militants de La France Insoumise agressés par des activistes d’extrême-droite

Ils distribuaient des tracts dans le 5e arrondissement sur "la violence des groupuscules d’extrême-droite" d’après le parti politique. Dans un communiqué de presse sur Twitter, La France Insoumise du Rhône déclare que plusieurs individus sont arrivés "en hurlant des slogans nationalistes et fascistes". Ils ont frappé un des activistes et ont "projeté contre le sol une militante qui tentait de s’interposer". Le jeune homme tabassé est victime d’un traumatisme crânien, s’est ouvert l’arcade sourcilière et souffre de plusieurs ecchymoses.

La France Insoumise du Rhône veut ainsi la fermeture de la salle de boxe l’Agogé et du bar La Traboule où le groupuscule d’extrême-droite "s’organise pour préparer leurs exactions". Le parti politique demande la dissolution du groupe et "la fin de l’impunité à l’égard de ces individus".

Les militants vont porter plainte contre "ces nervis" et réclament de la Mairie de Lyon et de la Préfecture du Rhône qu’elles "prennent les mesures nécessaires pour faire cesser ces violences" dans la ville.

La France Insoumise se plaint notamment de la montée de la violence à Lyon : "Nous n’en pouvons plus de vivre dans une ville où des fascistes peuvent mener des agressions racistes, parader dans nos rues avec des signes nazis et slogans de haine." Lors de la marche du 21 octobre en hommage à Lola, des slogans "racistes, islamophobes, d’appel au meurtre et à la haine" avaient été scandés.

🔴 Ce soir nos militants se sont fait agresser par des fascistes alors qu'ils distribuaient des tracts dans le Vieux Lyon, dans le cadre de l'organisation unitaire @FrmLesLocFascst



Nous exigeons, ensemble, la fermeture de l'Agogé et la Traboule ! pic.twitter.com/OYD3Uk7X3b — La France Insoumise 69 (@LFIRhone) December 5, 2022