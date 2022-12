Lyon : en une semaine, les forces de l’ordre ont saisi plus de 400 kilos de tabac à narguilé

Dans un communiqué de presse de ce vendredi, le GRITT annonce avoir réalisé trois grosses saisies. Tout d’abord, le 24 novembre, le bureau des douanes de Lyon a participé à un contrôle dans un établissement déjà connu du service. Ce contrôle a ainsi permis la découverte de dizaines de cartons contenant des boîtes de tabac à narguilé pour un total de 133,5 kilos. Le gérant de la société présent sur les lieux a été placé en garde à vue.

Quelques jours plus tard, le 28 novembre, un individu est contrôlé sur une aire de repos de l’A7 par les agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure (BSI). En possession de 180 kilos de tabac à narguilé, il a reconnu avoir été payé 500 euros pour le trajet et avoir déjà effectué deux précédents voyages. Sa destination, le quartier de la Guillotière à Lyon.

Deux tickets de caisse ont notamment été trouvés dans son véhicule permettant d’identifier un achat le 3 novembre de 192 kilos de tabac par une "personne défavorablement connue pour du tabac" et dont le logement est localisé à Lyon. Une visite domiciliaire devrait être prévue.

Enfin, le GRITT est intervenu dans un bar à chicha le 29 novembre dans le centre-ville de Lyon. Sur place, 3,7 kilos de tabac à narguilé ont été trouvés et ces derniers ne proviennent pas "du marché légal de revente de tabac".

Le domicile du gérant a été fouillé et la visite a abouti à la découverte de 112,75 kilos de tabac de contrebande ainsi que 4510 euros en espèce et 11 grammes de résine de cannabis. L’homme a été placé en retenue douanière et a reconnu la provenance illicite de sa marchandise pour une valeur d’environ 7000 euros.