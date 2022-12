Plus de 2 millions de visiteurs dans les rues de Lyon pour la Fête des Lumières !

Lyon a brillé de mille feux à l’occasion de la Fête des Lumières. L’évènement proposait cette année au public de découvrir 30 créations réalisées à partir d’éclairages LED et réparties sur 27 sites de l’agglomération lyonnaise.

Malgré le froid, les visiteurs ont été nombreux dans les rues de la capitale des Gaules selon le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui s’est exprimé sur le sujet ce lundi après-midi. "Vous étiez plus de 2 millions à découvrir ce nouveau parcours lumineux et audacieux ! On retiendra la participation de 600 enfants à la création d’œuvres. Merci à celles et ceux qui ont permis de faire de Lyon, la ville Lumière par excellence", a déclaré l’élu sur son compte Twitter.

Parmi les illuminations incontournables de cette édition 2022 de la Fête des Lumières, on retiendra incontestablement le grand mix du musée des Beaux-Arts sur la place des Terreaux ayant accueilli environ 150 000 personnes par soir.

"Time" sur la primatiale Saint-Jean a attiré 80 000 visiteurs chaque soirée tandis que le parc de la Tête d'Or a fait le plein (environ 40 000 visiteurs par soir) avec ses trois oeuvres et son jardin lumineux dédié aux Lumignons du coeur.