Le domicile de Karl Toko-Ekambi (OL) cambriolé près de Lyon

On se souvient évidemment des épisodes du homejacking de Michel Bastos et des cambriolages de Bertrand Traoré et de Memphis Depay.

Selon le Progrès ce jeudi, c'est Karl Toko-Ekambi qui a été ciblé. Dans la soirée de mercredi, son domicile de l'Ouest lyonnais a été visité par un ou plusieurs individus. Le préjudice serait très important (lire la suite sur Lyon Foot)