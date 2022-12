Lyon : la Voie est libre de retour dans certains arrondissements, des rues piétonnisées

Mais plutôt que la Presqu'île, la Ville de Lyon a choisi trois arrondissements pour rendre certaines rues piétonnes.

Ainsi, de 11h à 19h, la place de la Croix-Rousse et la place Bertone dans le 4e arrondissement et la place Gabriel-Péri à la Guillotière ne seront plus accessibles aux voitures, que ce soit pour la circulation ou le stationnement.

Il s'agit d'une édition de Noël de la piétonnisation.

A la Croix-Rousse, le Père Noël sera d'ailleurs présent, ainsi que des chorales et un petit marché solidaire. Tandis qu'à la Guillotière, une fanfare, une balade historique, des jeux géants et des stands associatifs et citoyens seront proposés.