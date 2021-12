Lyon : la Presqu'ile, la Guillotière et la Croix-Rousse rendues aux piétons le temps d'un week-end

Pendant deux jours, samedi 18 et dimanche 19 décembre, juste avant les fêtes de fin d'années, "les piétons pourront déambuler librement pour accéder aux commerces, profiter des animations ou tout simplement flâner dans une ville plus apaisée", annonce la Ville de Lyon.

Cette quatrième édition se déploiera en Presqu'île, mais un focus particulier sera apporté pour le 4e et le 7e arrondissement. Là, la piétonisation se fera du haut de la rue de Marseille, de la rue Basse Combalot, de la rue Pasteur et de la rue Gabriel Péri. Le samedi, plusieurs animations seront proposées par les mairies du 7ème et du 3ème arrondissement. Sur la Place Gabriel Péri, les Lyonnais auront l’occasion de découvrir plusieurs stands associatifs et de participer à divers événements, tels que des jeux intergénérationnels, des déambulation musicales ou encore une représentation au théâtre de l'Elysée.

Pour rappel, des périmètres interdits aux voitures seront mis en place pendant 48h. "Les automobilistes non-résidents pourront uniquement accéder aux parkings privés. Toute circulation sur la zone piétonnisée leur sera interdite. Seuls certains véhicules sont autorisés à circuler dans la zone piétonnisée, à 5 km/h et selon le sens de circulation indiqué. Les riverains ainsi que certains usagers pourront également stationner dans les rues indiquées". Certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner, avec ou sans justificatif, dont les services d'urgence, d'intervention et de secours, les transports de fonds et les bus TCL.

Pour cette quatrième édition, organisée en pleine cinquième vague de Covid, la Ville de Lyon rappelle l’importance du respect des gestes barrières et l’obligation du port du masque sanitaire dans tous les lieux concernés. Pour l’accès à certains sites, le pass sanitaire pourra être demandé.