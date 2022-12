Médecins traitants, prise de rendez-vous : "Je refuse deux à trois patients par jour"

LyonMag : Beaucoup de médecins généralistes de la métropole lyonnaise, dont vous-même, ne prennent plus de nouveaux patients. Depuis quand et pourquoi ?

Laurent Combes : À titre personnel, ça fait déjà 5 ans. Et c'est une donnée plutôt générale. Et pourquoi ? Car on est déjà en surchauffe en permanence. Je démarre ma journée à 8 heures, je la finis à 21 heures, tous les jours du lundi au vendredi. On a déjà du mal à voir nos propres patients, donc c'est compliqué d'en ajouter de nouveaux dans cette patientèle qui est déjà très importante.

Comment en est-on arrivé à cet état de saturation ?

On paye l'inversion de la pyramide des âges des médecins.

Depuis 2, 3 ans, on a de moins en moins de praticiens. Ici, à Écully, on n'est encore pas trop mal lotis, même si on a des départs qui s'annoncent avec des médecins qui, a priori, ne seront pas remplacés. Parce qu'il n'y a pas assez de nouveaux médecins et qu'aussi, les jeunes diplômés ne veulent pas de la configuration d'un cabinet où le praticien est seul à tout gérer. Ils veulent travailler dans des structures de santé avec une secrétaire, plusieurs confrères... Ce que je comprends tout à fait. Nos patientèles, quand nous partons à la retraite, sont très difficiles à céder. Les jeunes médecins n'en veulent pas.

Le fait de ne pas prendre de nouveaux patients n'est-il pas en contradiction avec le serment d'Hippocrate ?

Oui, bien sûr... mais c'est un service que l'on offre à nos patients d'abord et si on en prend trop, on ne peut plus les voir. Il faut gérer un équilibre. Et des nouveaux patients, on en voit régulièrement car on assure toujours les urgences. Des urgences, j'en vois tous les jours... des jeunes étudiants des écoles d'Ecully, de l'Institut Paul Bocuse ou de l'EM, qui ne sont pas pourtant patients chez moi. Mais ce ne sont pas des personnes que l'on prend en tant que médecin traitant.

S'il est difficile de trouver un docteur traitant, certaines communes, comme celle de Grigny qui compte près de 10 000 habitants, se retrouvent même aujourd'hui sans aucun médecin généraliste. Que vous évoque ce nouveau type de désert médical ?

C'est exactement ce que nous allons vivre à Écully dans quelques temps. Pareil. Si le docteur de Grigny n'a pas été remplacé par un jeune, ça fait peut-être 2 000 patients qui sont en train d'errer pour trouver un médecin traitant dans le secteur et c'est compliqué pour eux...

Que conseillez-vous justement à ces personnes qui n'arrivent pas à trouver de médecin traitant ?

Je n'ai pas la réponse à cette question ! Si on l'avait, ce serait plus facile pour elles... Je le vois bien, j'ai des demandes tous les jours. Je refuse deux à trois patients par jour. Et on ne peut pas les aiguiller ailleurs. Il faut qu'ils trouvent un médecin traitant qui les accepte...

Quels seraient les éléments qui vous permettraient de vous rouvrir à de nouveaux patients ?

A titre personnel, je n'en ai pas. Je suis tout seul, je gère plus de 2 400 patients. Je ne peux pas en absorber plus, c'est juste une question de temps. La problématique est toujours la même : les gens vous disent, car ils ont besoin d'un médecin traitant administrativement, « docteur, acceptez moi, je ne suis jamais malade ! » Le problème, c'est le jour où vous êtes malade, que vous avez besoin de moi, que tout le monde est malade en même temps et que tout le monde veut son médecin en même temps... Mes journées durent déjà 13 ou 14 heures, ce n'est pas possible. Et en vieillissant, cela devient de plus en plus compliqué.

Un des aspects que vous évoquiez, est la non volonté des jeunes médecins à ouvrir leur propre cabinet. Pourquoi ?

Créer son propre cabinet, il n'y a rien de plus simple. Vu la démographie médicale, aujourd'hui, un jeune, où qu'il se fixe, va travailler tout de suite. On a tellement besoin de médecins dans les campagnes, les petites villes ou les secteurs urbains, que ce n'est pas un problème de créer sa patientèle. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas travailler comme cela, ils ne veulent plus tout gérer : le secrétariat, le téléphone... Ils veulent aussi avoir d'autres médecins avec eux pour avoir plus de temps libre, tout en assurant une permanence des soins. Pour les jeunes médecins, travailler pour une Maison de santé, c'est leur idéal.

Peut-on ainsi parler d'une espèce de crise des vocations ?

Non, ce n'est pas une crise des vocations. Mais, ils ont changé leur façon de travailler. Ils ne veulent plus de cette façon de pratiquer à l'ancienne, isolée, solitaire. Et c'est exactement pareil dans les campagnes, où l'on peut penser que les secteurs sont plus difficiles.

Pensez-vous que les réformes des études de médecine et la nouvelle perspective d'une quatrième année d'internat en médecine générale, auront un impact positif sur la situation actuelle ?

Le numerus clausus a quand même été bien élargi, bien que j'ai appris que pour cette année, ça se retendait un petit peu. La quatrième année supplémentaire est pour inciter les jeunes à travailler dans les campagnes pendant un an. Pourquoi pas. Les études médicales ne sont pas des études coûteuses pour les étudiants, une grande partie étant prise en charge par l'État. Cela pourrait être un moyen d'échanges qu'en fin d'études, de consacrer un an de sa vie à aller dans des secteurs défavorisés pour aider les gens. Ça serait une bonne chose. Ce qui est mauvais, c'est d'imposer une installation. Regardez ce qu'il se passe pour les pharmacies, il y a bien un contingentement à la population, on pourrait imaginer la même chose pour les médecins. Mais bon pour l'instant, on en manque de partout ; pas besoin de faire un contingentement pour le moment, ça ne servirait à rien.

Pensez vous que cette situation du manque de médecins va s'améliorer ou, au contraire, empirer ?

La situation va s'améliorer, mais il va falloir attendre 10 ans. Cela va correspondre à l'élargissement du numerus clausus qui a eu lieu depuis quelques années ; donc, on va avoir une vague de jeunes médecins arrivés et prêts à l'installation, toutes spécialités confondues, mais pas avant 8, 10 ans.

Propos recueillis par D.S.