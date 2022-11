Manifestation des médecins ce jeudi à Lyon : "on ne peut pas continuer comme ça, il faut un choc d’attractivité"

Ce sont les généralistes qui sont appelés à manifester, mais aussi les internes et étudiants. Les syndicats dénoncent une quatrième année d’internat, la succession des réformes qui fragilise davantage le secteur, et un manque de moyens.

De l’argent, mais pas forcément pour augmenter les salaires selon le docteur Guylaine Ferré, généraliste et présidente du syndicat des Médecins Généralistes dans le Rhône : "nous réclamons des fonds pour travailler de façon moderne, coordonnée et en équipe. Un bon travail de médecin passe aussi par des locaux adaptés, ce qui est rarement possible pour l’instant, surtout à Lyon".

Des solutions, selon elle, qui permettront de pallier aux déserts médicaux : "Il faudra qu’on accueille plus de patients, car on ne pourra pas continuer comme actuellement. Il faut donc une équipe pour dégager du temps médical pour en finir avec ces médecins qui font tout chez eux : le secrétariat, le ménage, ou encore les commandes. On ne peut pas continuer comme ça en 2022, il faut un choc d’attractivité".

Plusieurs rassemblements se dérouleront à travers le pays, y compris à Lyon où les grévistes se retrouveront à 14h place Bellecour avant de défiler jusqu’à la préfecture du Rhône.

Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez aussi découvrir le dossier du mensuel de notre rédaction, toujours en kiosque. Il revient justement sur le manque criant de médecins dans la capitale des Gaules.