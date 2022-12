Auvergne-Rhône-Alpes : Bison Futé voit orange pour les retours le 1er janvier

Avec la fin des vacances scolaires, il y aura du monde sur les routes de France.

Mais Bison Futé voit vert dans le sens des départs comme dans celui des retours au niveau national, entre ce vendredi et le lundi 2 janvier. Mais quelques difficultés sont néamoins à prévoir. La circulation pour les retours du 1er janvier sera classé orange, c'est-à-dire difficile, dans certaines régions de l'Est, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison Futé donne également quelques lieux à éviter pour ce week-end. Pour les retours du 1er janvier, il faut éviter l'autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 16h à 20h mais aussi l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 20h. Enfin, dernier conseil pour le 2 janvier, l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune est à éviter entre 12h et 14h.