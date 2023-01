Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (7 et 8 janvier)

Premier vide dressing de l’année des Filles de Lyon !

C’est la première date de 2023. L’Agence Les Filles de Lyon organise ce samedi son premier vide dressing de l’année. Le rendez-vous est donné à In-Sted dans le 3e arrondissement. L’occasion d’apporter quelques nouvelles pièces à son dressing en ce mois de janvier. Entrée visiteurs : 2 euros (gratuit pour les enfants) de 10h à 18h au 6 rue de la Part-Dieu. Plus d’informations ici





Le Salon de l’Etudiant à Eurexpo !

Plus de 250 exposants et au bout plusieurs milliers de formations à destination des visiteurs. Le Salon de l’Etudiant de Lyon débute ce vendredi à Eurexpo et accueillera le public jusqu’à dimanche. Au programme : des rencontres et des conférences à destination des jeunes mais surtout à quelques jours de l’ouverture de la plateforme de Parcoursup. Toutes les informations sont à retrouver ici





Vente vintage au kilo à La Commune !

L’évènement "Keep it Vintage" est de retour à Lyon ! Le rendez-vous est donné dans le 7e arrondissement à La Commune pour une journée placée sous le signe du shopping vintage et de la vente au kilo : 35 euros le kilo de vêtements (jupes, chapeaux, écharpes, bottes, robes, chemises, vestes…). Entrée gratuite de 12h à 18h. Toutes les informations pratiques ici



Pop-Up Store de Lyon Particule !

Rendez-vous ce week-end dans le 5e arrondissement de Lyon pour une édition vintage du Pop-Up Store de Lyon Particule. Direction le Vieux Lyon avec des chineurs, des cycleurs, des créateurs et des brocanteurs à découvrir sans oublier une exposition photo et une friposphère. Entrée libre samedi et dimanche de 13h à 19h. Plus d’informations ici



La Vogue d’Hiver de la Confluence !

Envie de sensations fortes ? Direction le quai Perrache dans le 2e arrondissement pour la Vogue d’Hiver de la Confluence installée depuis la mi-décembre avec au bout des attractions pour les petits comme les plus grands sans oublier des gourmandises à déguster comme des barbes à papa, des churros et des pommes d’amour. Le Luna Park Confluence restera ouvert jusqu’au 26 février 2023 ! Toutes les informations pratiques ici