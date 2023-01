Victoire et bonus offensif : la belle soirée du LOU face aux Bulls (31-7)

Jusque là malmené en Champions Cup, le LOU Rugby espérait enfin relever la tête à l’occasion de la réception des Bulls.

Loin de chez eux, les Sud-Africains ont été rapidement surpris dès la 5e minute, avec un essai de Guillaume Marchand (7-0).

Avant la pause, Jean-Marc Doussain inscrivait un second essai pour les Rouge et Noir, imité quelques minutes plus tard par Guillaume Marchand pour le doublé.

A la mi-temps, le LOU menait donc (24-0) face aux Blue Bulls !

Dès la reprise, la révolte sud-africaine se mettait en place, avec un essai encaissé à la 43e (24-7). Ce sera le seul de la soirée pour les visiteurs.

Avec un dernier essai signé Léo Berdeu, Lyon décrochait la victoire et le bonus offensif.

Le LOU n’a plus son destin entre les mains. Pour viser la qualification, il faut désormais espérer la défaite de deux de ses trois concurrents. Sinon, l’équipe de Xavier Garbajosa sera reversée en 8e de finale de Challenge Cup.