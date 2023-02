Une fête de sympathisants du PKK près de Lyon : la préfète et le procureur saisis

Le 26 novembre dernier, une fête s'est déroulée dans la grande salle municipale de la commune, avec, installés sur les murs, des drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan et des portraits de ses fondateurs et dirigeants, notamment celui d'Abdullah Öcalan, détenu par la Turquie depuis 1999.

Plus de deux mois après les faits, le conseiller municipal d'opposition de Vénissieux Yalcin Ayvali a pris connaissance de cette fête. Et a décidé de la signaler à la préfète du Rhône et au procureur de la République, et de demander l'ouverture d'une enquête pour apologie et financement du terrorisme.

Car le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne.

L'élu se base sur des vidéos prises par les participants et diffusées en live sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on voit des hommes danser devant une estrade où les drapeaux du PKK ont été installés en nombre.