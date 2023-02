Vénissieux : le rapport qui met à mal les 600 000 euros de subvention pour un journal à l’indépendance discutée

Alors que notre rédaction révélait récemment qu’une élue d’opposition était devenue salariée de la mairie dans l’illégalité la plus totale, c’est au tour de la Chambre régionale des comptes de pointer du doigt les étrangetés vénissianes dans un rapport présenté cette semaine en conseil municipal.

Outre le régime très généreux accordé aux agents municipaux (8 jours accordés au lieu de 5 pour un mariage, deux jours au lieu de zéro pour le mariage d’un proche), les magistrats financiers se sont notamment penchés sur le cas du journal Expressions.

Avec deux parutions par mois, la publication gratuite et distribuée dans les boites aux lettres revient sur l’actualité de la 3e ville de la Métropole de Lyon. Même si elle n’attaque jamais Michèle Picard (PCF) et son équipe, il ne s’agit pas du journal municipal, puisque la mairie de Vénissieux a son propre magazine trimestriel.

L’opposition a depuis longtemps estimé qu’Expressions était là pour jouer la musique de la mairie. A tel point qu’il a hérité du surnom de La Pravda.

Forcément, on ne mord pas la main qui te nourrit.

Car, et comme s’en étonne la Chambre régionale des comptes, Expressions obtient une subvention municipale chaque année de plus de 600 000 euros. Soit plus que ce qu’ont touché L’Obs et le Journal du Dimanche réunis de la part du ministère de la Culture en 2022 !

Mais où va cette somme colossale d’argent ? C’est simple : un journal gratuit édité un mercredi sur deux à Vénissieux à 32 500 exemplaires, ça coûte une fortune à faire, entre la réalisation par la dizaine de salariés, l’impression et la distribution. Même avec des revenus publicitaires annoncés en hausse.

Un nouvel épisode devant la justice ?

Pourquoi une telle somme d’argent public pour un média local ? La maire Michèle Picard a répondu à la CRC en expliquant qu’en 1990, il n’y avait que le Progrès à Vénissieux. Et qu’il fallait lutter contre la "réduction sans précédent de l’offre d’information de la presse quotidienne régionale".

Le rapport de la Chambre régionale des comptes estimait de son côté que "l’intérêt communal n’est pas démontré" et que par ricochet, "le fondement légal de cette aide financière fait défaut".

"Ces modalités de financement doivent être revues car elles ne respectent pas les règles en matière d’aides publiques à la presse", dénonce la CRC, qui n’a toutefois pas le pouvoir de forcer la mairie communiste de changer ses habitudes. Ni au journal vénissian de revoir ses méthodes. D’ailleurs, pas moins de six élus de la majorité de Michèle Picard siègent au conseil d’administration d’Expressions. L’actuel député LFI du Rhône Idir Boumertit a été de ceux-là.

Déjà attaqué en 2018 par Lotfi Ben Khelifa qui réclamait le droit pour les élus d’opposition d’avoir une tribune dans ses colonnes, Expressions pourrait repasser devant un tribunal administratif. Plusieurs conseillers municipaux ont décidé, suite à la parution du rapport, de dénoncer les faits à la justice. Farid Ben Moussa, Lotfi Ben Khelifa, Alexandre Dallery et Yalcin Ayvali soutiennent cette démarche qui vise à forcer Michèle Picard et le journal à suivre ce que préconisent la Chambre régional des Comptes.