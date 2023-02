Vélotaf : Lyon dans le top 10 des villes de France où le vélo est le plus utilisé

C’est le résultat d’une étude du spécialiste de géomarketing, Smappen. A travers des données de l’INSEE de 2019, un classement des villes de plus de 50 000 habitants a pu être réalisé.

Ainsi, Lyon arrive à la 8e place avec seulement 8,75% des trajets domicile-travail qui sont réalisés à vélo. La capitale des Gaules se trouve tout de même très loin du podium composé de Grenoble (17,45%), Strasbourg (17,02%) et Bordeaux (14,21%).

Mais si ces chiffres sont encore faibles, c’est parce que la grande majorité des Lyonnais se déplacent tout autrement.

Toujours dans la même étude, cette fois sur les villes de plus de 100 000 habitants, Lyon arrive 4e si on compte l’ensemble des mobilités douces avec 61,65% des déplacements. Sans surprise, le podium est entièrement composé de villes d’Île-de-France où les transports en commun sont beaucoup plus développés. Ainsi, Paris, Montreuil et Saint-Denis arrivent en tête du classement.

Mais ces données sont à prendre avec des pincettes car de nombreuses villes, avec de meilleurs scores que Lyon, ne sont pas comptées à cause de leur démographie inférieure à 100 000 habitants. Par exemple Clichy, Aubervilliers ou Pantin, également en Île-de-France, se trouvent en réalité devant Lyon.

Reste tout de même à voir si les multiples créations de pistes cyclables vont faire augmenter ces chiffres ou non.