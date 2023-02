Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (11 et 12 février)

La Brocante aux Petites Cantines !

Les petites cantines de Perrache (74 rue de la Charité) dans le 2èmearrondissement organisent ce samedi de 11h30 à 18h une brocante à prix libre. L’occasion de faire de bonnes affaires entre déco, livres, meubles ou encore vêtements. Toutes les informations pratiques ici



Les samedis à la Ressourcerie !

C’est une nouvelle occasion de dénicher des trésors de seconde-main. La Ressourcerie de Solidarité Afrique (13 rue bis Girié) dans le 3èmearrondissement ouvre ses portes au public. C’est le cas le 2ème et le 4ème samedi de chaque mois. De la vaisselle, des vêtements, de la décoration, du mobilier ou encore des jouets seront à saisir à des prix solidaires et accessibles. Le rendez-vous est donc donné ce samedi de 10h à 18h. Plus d’informations ici



Le Super Bowl à voir à Lyon !

Et si vous viviez cette nuit sportive américaine à Lyon ? A l’occasion du Super Bowl aux Etats-Unis, The Elephant and Castle (16 quai de Bondy) dans le 5ème arrondissement prpose une soirée spéciale avec une fermeture tardive ; le début du match étant à plus de minuit (heure française). Plus d’informations ici





Puces & Love Saint-Valentin !

Un évènement placé sous le signe de l’amour ! La Commune dans le 7ème arrondissement propose ce dimanche aux visiteurs son marché bohème Puces & Love spécial Saint-Valentin avec des produits artisanaux et autres accessoires et peut-être au bout un joli cadeau pour sa moitié. Des vêtements de seconde main au kilo seront également à saisir. Rendez-vous de 12h à 17h. Plus d’informations ici





Le grand bingo des familles à la Cité des Halles !

C’est l’occasion de passer un bon moment en famille et même entre amis. La Cité des Halles organise ce dimanche de 15h à 17h un Bingo géant avec des lots suprises à remporter. Plus de 600 cartons (3 euros le carton) seront disponibles. L’évènement est ouvert à tous. Les inscriptions se font sur place. Toutes les informations ici



La Vogue d’Hiver de la Confluence !

Envie de sensations fortes ? Direction le quai Perrache dans le 2e arrondissement pour la Vogue d’Hiver de la Confluence installée depuis la mi-décembre avec au bout des attractions pour les petits comme les plus grands sans oublier des gourmandises à déguster comme des barbes à papa, des churros et des pommes d’amour. Le Luna Park Confluence restera ouvert jusqu’au 26 février 2023 ! Toutes les informations pratiques ici