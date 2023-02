Un samedi en rouge et orange sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera encore dense ce samedi sur les routes. Bison Futé a dévoilé ses prévisions pour les journées de vendredi, samedi et dimanche.

La première sera plutôt tranquille avec du vert sur une bonne partie de la France à l’exception de l’Ile-de-France et du Sud-Ouest où le drapeau orange sera de sortie.

La journée la plus compliquée sera sans aucun doute celle de samedi en Auvergne-Rhône-Alpes : rouge dans le sens des départs et orange pour les retours. Il est recommandé d’éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon dans les deux sens de circulation. Le mieux est encore de prendre la route dimanche classée verte.