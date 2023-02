Un campement de Roms part en fumée à Lyon

Un cabanon et des tentes ont pris feu pour une raison encore indéterminée. Ce campement hébergeait six adultes et sept enfants, d'origine Roms. Ces derniers étaient absents au moment des faits. Le sinistre a rapidement été maitrisé et aucun blessé n'est à déplorer.

Une enquête a été ouverte.

A noter que l'intervention des pompiers a créé d'importantes difficultés de circulation dans le secteur. L'imposant panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde.