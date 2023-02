Lyon : après les opérations escargots, les agriculteurs déversent des déchets verts devant la DREAL

Après trois opérations escargots parties de Brignais, Beynost et La-Tour-de-Salvagny, les agriculteurs se sont positionnés devant la DREAL aux Brotteaux. Là, des déchets verts ont été déversés. Ce sont plusieurs tonnes de terre, branches, souches et broussailles qui ont été installées devant le bâtiment du 6e arrondissement de Lyon.

Les agriculteurs doivent ensuite se rendre à la préfecture en début d'après-midi. Une délégation sera reçue par les représentants de l'Etat.

En colère, les professionnels qui revendiquent 80 tracteurs à Lyon réclament le droit de travailler. "Ce n’est pas aux agriculteurs d’assumer le coût de l’inflation de l’alimentation et la hausse des charges pour produire", annoncent la FDSEA du Rhône et les Jeunes Agriculteurs Rhône-Alpes, réclamant "une application de la loi EGA" et la fin de la braderie des "produits agricoles lors des négociations commerciales".

Les agriculteurs ont laissé plusieurs tonnes de broussaille devant les bâtiments de la DREAL pour exprimer leur mécontentement face à la politique d'Emmanuel Macron en matière d'agriculture.#lyon pic.twitter.com/XZjnhOx6JE — Lyon Mag (@lyonmag) February 21, 2023