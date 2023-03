Réforme des retraites : des blocus à Lyon 2, aucun cours sur place ce lundi

Ce lundi matin, des barricades ont été mises en place sur les deux sites de l’Université Lyon 2, à Lyon et Bron. Quelques éléments de chantier et des banderoles ont été disposées sur les grilles par une poignée de jeunes individus arrivés très tôt sur place. Aucune intervention policière ne devrait être ordonnée dans la journée pour lever ces piquets de grève.

Et pour cause, la direction des établissements s’est exprimée sur Twitter : "en raison de blocages sur les campus PDA & BDR, les conditions d'accueil des étudiants et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour ". Il est ainsi demandé aux étudiants de consulter leur boîte mail pour "connaître les modalités pédagogiques".

Une mobilisation dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites qui débute ce lundi. D’autres actions sont prévues tout au long de la semaine, notamment mardi et jeudi.

[COMMUNIQUÉ] En raison de blocages sur les campus PDA & BDR, les conditions d'accueil des étudiant·es et personnels ne sont pas réunies. Aucune activité ne peut y avoir lieu ce jour. Consultez votre mail #Lyon2 pour connaître les modalités pédagogiques pour cette journée. — Université Lyon 2 (@univ_lyon2) March 6, 2023

Lyon 2 pourquoi vous fermez ? Vous leur donnez raison à ces fainéant. Si tous les étudiants et les profs venaient en cours leur petit blocus de merde il aurait même pas duré 30 minutes. @univ_lyon2 — mts 🇨🇵🇭🇷 (@1ballerzz) March 6, 2023