Lyon : le métro D partiellement en panne ce lundi matin, des lignes de bus déviées dans le 9e

Ce lundi matin, la ligne D du métro a été touchée par une panne. Keolis évoque un "incident technique sur la ligne" sans donner plus de précision. Conséquence, le terminus se réalisait exceptionnellement à la station Gorge de Loup, les stations Valmy et Gare de Vaise n'étaient plus desservies dans les deux sens de circulation.

Des bus relais ont été mis en place alors qu’un retour à la normale était prévu vers 9h.

A noter que des lignes de bus ont été déviées dans le 9e arrondissement de Lyon à cause d'incivilités dans le secteur du tunnel Balmont d'après les TCL. Les ligne C6 et C14 sont notamment touchées.

Ligne D - 4h51 - Circule de Gare de Vénissieux à Gorge de Loup Bus relais - Reprise estimée 8h10 - Incident technique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) March 13, 2023

L89 - 5h39 - Déviée 2 sens- Mouillard à Duchère Balmont non desservis- Reprise estimée 13h - Incivilités Secteur Tunnel Balmont à Lyon 9ème. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) March 13, 2023

C14 - 5h31 - Déviée 2 sens - Reprise estimée 13h - Incivilités Secteur Tunnel Balmont à Lyon 9ème