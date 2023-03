Béatrice de Montille : "Je ne peux pas me résoudre à dire que la délinquance augmente à Lyon"

C'est l'une des rares victoires de l'opposition à Lyon. Suite à la demande conjointe de Yann Cucherat, Pierre Oliver et Georges Képénékian, une mission d'information transpartisane sur la sécurité voyait le jour.

C'est Béatrice de Montille qui est chargée de la présider, tandis que Fanny Dubot est nommée rapporteure.

"Pour l'instant, ça se passe bien", indique l'élue LR qui a fixé six auditions jusqu'à juin ainsi que des visites sur le terrain. Pour le moment, les auditions du directeur de la police municipale et des syndicats ont été réalisées, tandis que le préfet délégué à la Sécurité a refusé. "Ca manque de courage et d'ouverture", regrette Béatrice de Montille.

"On reproche à la majorité de ne pas s'emparer de ces sujets. Ils parlent beaucoup de prévention. Nous on veut plutôt un équilibre entre prévention et répression", poursuit l'élue du 3e arrondissement.

"Je ne peux pas me résoudre à dire que la délinquance augmente et qu'on ne peut rien faire pour arrêter ça", conclut celle qui a interpellé Grégory Doucet lors du dernier conseil municipal à propos des tags partout en ville : "Ca fait plus d'un mois qu'il y a des tags anti-police et anarchistes place Bellecour".

