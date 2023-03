Réforme des retraites : le musée des Beaux-Arts de Lyon, toujours occupé, restera fermé mercredi et jeudi

Et elle se poursuit cette semaine. Le collectif d'artistes opposés à la réforme des retraites qui occupe le Palais Saint-Pierre est déterminé à rester sur place. Ce qui oblige la direction du musée à laisser fermer l'institution culturelle.

Le musée n'ouvrira pas aux visiteurs encore ces mercredi et jeudi.

👉 En raison de l'occupation du musée par une délégation d'artistes opposés à la réforme des retraites, le musée restera fermé mercredi 22 et jeudi 23 mars. pic.twitter.com/IoyKcSmkO6 — Musée des Beaux-Arts de Lyon (@mbalyon) March 21, 2023

"Tant que le gouvernement continue de tuer nos retraites, nous continuons les occupations et appelons à les multiplier", déclaraient hier les membres du collectif lors d'une conférence de presse perturbée par les forces de l'ordre. Les artistes se disent lésés par la réforme des retraites car ils sont rémunérés aux cachets et aux droits d’auteur et sont embauchés de manière discontinue.