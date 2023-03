Le musée des Beaux-Arts de Lyon occupé "tant que le gouvernement continue de tuer nos retraites"

Pour lutter contre la réforme des retraites, une vingtaine "d’artistes anticapitalistes" ont pris possession du musée. Ce lundi, ils ont tenu une conférence de presse pour faire part de leur mécontentement.

Ils considèrent que la Préfecture du Rhône veut "faire monter la tension" et qu’elle ne cherche pas à négocier. Tout le périmètre du musée est par conséquent bouclé par des CRS. Les membres du collectif déclarent qu’ils ne quitteront pas le musée tant que les autorités ne feront pas un pas vers eux.

Ces artistes, associés aux travailleuses du sexe et aux étudiants qui occupent également l’école des Beaux-Arts, entendent lutter "contre Macron, sa police et sa milice". Ils se disent lésés par la réforme des retraites car les artistes sont rémunérés aux cachets et aux droits d’auteur et sont embauchés de manière discontinue. De plus, avec les réformes du RSA et du chômage qui "laissent des salaires de misère", les membres du collectif veulent être entendus : "On a envie d’être bien traité quand on est vivant et pas que quand on est mort."

Le collectif en profite pour envoyer un message aux élus : "Tant que le gouvernement continue de tuer nos retraites, nous continuons les occupations et appelons à les multiplier." Il conclut en déclarant vouloir mettre "le gouvernement à genoux" pour faire retirer cette réforme.

L’occupation est reconduite ce mardi et ils décideront alors si le mouvement se poursuivra pour le reste de la semaine.

Face à cette présence illégale, l’opposition n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué de presse, le parti Droite, Centre et Indépendants de Pierre Oliver demande à Grégory Doucet de faire cesser cette occupation illégale et de "protéger les œuvres d’art".

A.C.