Réforme des retraites : une nouvelle manifestation sous haute tension à Lyon ?

Une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites se déroulera ce mardi dans toute la France. Alors que l’exécutif tente de reprendre la main en jouant la carte de l’"apaisement", les syndicats ne baissent pas les bras et continuent de demander le retrait de la réforme des retraites adoptée après l’utilisation de l’article 49.3 par la Première ministre Elisabeth Borne.

A Lyon, un cortège doit une nouvelle fois s’élancer de la Manufacture des Tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Le rendez-vous est donné à partir de 13h. "La manifestation du 23 mars a été la plus grande journée de mobilisation de ces 8 dernières semaines, alors même que le gouvernement avait sonné la fin de la partie. Il n’est jamais trop tard pour se mettre en grève", assure la CGT UD 69. Jeudi dernier en effet, entre 22 000 et 55 000 manifestants avaient été recensés au sein de la capitale des Gaules avec au bout de nouvelles dégradations commises sur certaines vitrines et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Cette dixième journée de mobilisation pourrait également être synonyme d’une hausse de la participation des jeunes. Selon une note du renseignement territorial, cette dernière pourrait tripler. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus ce mardi dans les différents cortèges du pays.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué la probable présence d'"éléments radicaux" dans le cortège lyonnais ce mardi.