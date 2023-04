Lyon : une manifestation contre l'euthanasie ce mardi

Et ce mardi, une manifestation aura lieu à Lyon pour s'opposer à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté.

Le collectif Soulager mais pas tuer appelle à la mobilisation dans 40 villes, dont Lyon. Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est fixé ce mardi à 18h place Carnot.

Le collectif, qui regroupe des citoyens et des soignants, se dit "très inquiet après l'annonce du Président de la République de présenter un projet de loi en réponse aux conclusions de la convention citoyenne". Et de citer une phrase de son parrain Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film Intouchables : "L'euthanasie reflète une collectivité qui se délite et démissionne".

Il demande plutôt au gouvernement de "prendre en compte en priorité les carences soulignées par la Convention pour accompagner toutes les personnes notamment par un accès aux soins palliatifs pour tous, sans abdiquer le principe protecteur de l'interdit de tuer".

La convention citoyenne, composée de 184 Français tirés au sort, avait rendu son rapport ce dimanche au gouvernement. Le texte se dit en faveur de l'euthanasie, mais sous conditions. Ainsi, la convention n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les cas des mineurs ou des personnes incapables d'exprimer leur volonté.

L'Ordre des médecins a émis de son côté un avis défavorable à la participation des médecins dans "un processus qui mènerait à une euthanasie".

Autant dire que le chemin est encore long pour aboutir sur un texte de loi en France. Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, Jean-Louis Touraine, alors député de la 3e circonscription du Rhône, avait tenté de faire bouger les choses, sans succès.