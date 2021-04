Fin de vie : un député du Rhône déplore le blocage de certains membres de l’Assemblée Nationale

Après sept heures de discussions, le premier article de la proposition de loi du député Olivier Falorni "donnant et garantissant une fin de vie libre et choisie" a été adopté. L’examen du texte avait été fortement bloqué par de très nombreux amendements déposés par des élus notamment LR. Au total, plus de 3000 amendements devaient en effet être étudiés.



De quoi faire fulminer Jean-Luc Fugit, député LREM du Rhône. Pour lui, "la possibilité d’accorder le droit à une fin de vie libre et choisie est un débat de société qui anime notre pays depuis plusieurs années mais certains sont résolument opposés au fait d’accorder ce choix". Même si "les convictions de chacun doivent être entendues et respectées", l’élu rhodanien déplore "l’obstruction menée par une poignée de députés consistant à déposer chacun plusieurs centaines d’amendements non pas destinés à modifier le texte sur le fond, mais à empêcher l’examen du texte dans son ensemble et donc son vote". Jean-Luc Fugit affirme dans ce sens que "le droit d’amendement pour un parlementaire est essentiel mais il est ainsi dévoyé".



Jean-Luc Fugit conclut son communiqué en souhaitant "que ce nouveau droit devienne effectif pour chacun".