Euthanasie : des députés du Rhône demandent "un réel débat sur la fin de vie" à l'Assemblée

Dans un communiqué, Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Thomas Rudigoz, Danièle Cazarian et Yves Blein "dénoncent une obstruction indigne par des députés LR visant à empêcher le vote de la proposition de loi relative à une fin de de vie digne". L’examen de la proposition de loi d’Olivier Falorni donnant le droit à une fin de vie libre et choisie est prévu ce jeudi et "une poignée de députés ont déposé près de 3.000 amendements, à la seule fin d’empêcher le débat", estiment les élus.

"Une telle obstruction est une négation de la démocratie parlementaire. Elle est indigne d’un parlementaire car elle empêche l’expression de la représentation nationale", regrettent les députés.

Selon eux, "les Français sont non seulement prêts mais en attente de ce débat". Et les cinq députés de la majorité de citer un sondage IFOP, selon lequel 96 % des Français jugent que la législation française devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes qui en font la demande dans un cadre strict et précis.

"La proposition de loi du député Olivier Falorni est équilibrée. Elle a fait l'objet d'un travail transpartisan. Elle a été adoptée lors de la commission des Affaires sociales la semaine passée à l’issue d’un débat digne et riche. Ce sujet si important pour notre société mérite d’être débattu de la même façon, sereinement, raisonnablement et avec humanité dans l’hémicycle. Il renvoie à des convictions personnelles, à une vision de notre société mais aussi à des expériences vécues", concluent-ils.