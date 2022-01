Jean-Louis Touraine : "Covid-19 : des erreurs de communication qui serviront de leçon pour l'avenir"

Jean-Louis Touraine a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux législatives 2022. C'est donc la fin de son mandat à l'Assemblée nationale, entamé en 2007. Et Valeurs Actuelles s'est félicité de ce départ d'un député "ultra-progressiste". "Progressiste oui, mais quand je parle à mes amis américains ou britanniques, ils ont tendance à me trouver presque conservateur sur les questions sociétales. Je me situe dans un juste milieu", rectifie Jean-Louis Touraine, qui a effectivement travaillé sur la fin de vie et la PMA.

"L'ensemble de la classe politique est un peu retard sur la population. Cette dernière souhaite que les progrès, une fois validés, puissent être intégrés", estime le parlementaire LREM du Rhône.

Concernant la légalisation du cannabis, il indique qu'il "faut que ce soit très encadré". "Il y aurait malheureusement encore plus de consommateurs, avec les effets que médicalement nous connaissons, comme la création de schizophrénies et d'autres maladies mentales", poursuit-il.

Emmanuel Macron est actuellement très critiqué sur sa gestion du pouvoir et sur la démocratie. "Dans certains domaines, il y a des avancées très insuffisantes. Je pense que s'il se représente, ça sera sa priorité", reconnaît Jean-Louis Touraine.

Sur la gestion de la crise sanitaire, là encore les critiques fusent. "La gouvernance n'a pas été solitaire, le défend l'ancien bras droit de Gérard Collomb. Il a fallu tenir compte de points de vue divergents. Les données changent chaque jour et personne ne sait ce que seront les données de demain. Le seul maître des temps, c'est le virus. Personne, fusse-t-il Président de la République, ne peut savoir exactement ce que sera le niveau de l'épidémie dans deux semaines. (...) La France est l'un des pays qui s'en est le mieux sorti. Mais il y a eu, c'est vrai, des erreurs de communication qui serviront de leçon pour l'avenir".

