Morandini à la Guillotière : "Une mise en scène grotesque" selon trois députés LREM de Lyon

Le présentateur de CNEWS a déambulé tant bien que mal à la Guillotière avec Jordan Bardella, faisant face à une manifestation de l'ultragauche.

Pour les trois députés LREM de Lyon, Anne Brugnera, Jean-Louis Touraine et Thomas Rudigoz, il s'agissait d'une "mise en scène grotesque" et une "manoeuvre politique qui ne grandit ni les médias, ni les responsables politiques. La Guillotière et ses habitants méritent bien mieux".

"La mobilisation exceptionnelle des forces de police n’était pas là pour assurer la sécurité du quartier et des Lyonnais, mais seulement celle de Messieurs Morandini et Bardella. L’ambiance plus qu’électrique dans laquelle s’est déroulée "Face à la rue" n’est que la conséquence de cette émission qui a été perçue par beaucoup comme une provocation", selon les parlementaires macronistes.

"Plus de sécurité, une rénovation en profondeur de l’habitat, un urbanisme apaisé et totalement renouvelé, des politiques sociales plus fortes : toutes ces problématiques doivent être sur la table, et des solutions – plutôt que des caricatures ou des polémiques – pourront alors répondre aux attentes de la population", concluent-ils concernant le quartier de la Guillotière et notamment le cas de la place Gabriel-Péri.

A noter que Jean-Louis Touraine connaît bien ce dossier puisqu'il a été le 1er adjoint de Gérard Collomb chargé de la Sécurité.