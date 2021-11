Venue de CNEWS et Morandini à Lyon : une émission sous haute tension face à l'ultragrauche, un Dalton interpellé

Le présentateur de CNEWS propose à 10h30 un numéro de son émission "Face à la rue" avec Jordan Bardella (RN) dans le quartier de la Guillotière. Et face aux appels à la violence et aux débordements lancés par les antifascistes lyonnais et même les Daltons, un très important dispositif policier a été déployé. "C'est la première fois qu'il y a une telle tension sur un tournage", a annoncé Jean-Marc Morandini avant le début de Face à la Rue, avant d'être la cible de projectiles.

Depuis l'intérêt des médias nationaux pour la Guillotière, consécutif à la fermeture à 17h du Casino et à l'arrêt du service en salle du McDonald's, la préfecture avait enfin mobilisé des moyens conséquents et sur la durée pour redonner à la place Gabriel-Péri calme et sérénité.

Le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements est bouclé, des dizaines de cars de CRS, la Bac ainsi que des motards de la police municipale et nationale sont présents.

Sur la place Gabriel-Péri, près d'une centaine de manifestants sont pour le moment contenus par les forces de l'ordre. Des jets de projectiles ont déjà débuté. "Fachos dehors", "A mort" et "CNEWS fachos" sont notamment scandés par les militants de l'ultra-gauche. Les Daltons ont tenu parole et sont là.

Cet évènement a une incidence sur le réseau TCL. La ligne T1 ne dessert pas les stations du quartier jusqu'à 12h.

Jean-Marc Morandini a été obligé de se replier dans un hôtel, l'émission a finalement pu débuter peu après 10h35. Les élus RN Andrea Kotarac et Isabelle Surply sont également aux côtés de Jordan Bardella. Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, a été invité mais a refusé de participer à Face à la Rue.

Des bruits d'explosion sont venus perturber l'émission en cours, les policiers interviennent pour ces tirs de mortier qui seraient l'oeuvre des Daltons. L'un des rappeurs a été interpellé, les deux autres ont pris la fuite.

Arrivé sur la place Gabriel-Péri, Jean-Marc Morandini a essuyé de nouveaux jets d'oeufs et de pétards. Plusieurs charges des CRS ont eu lieu. Il y a désormais près de 200 manifestants.

Plusieurs habitants, ainsi que des élus comme le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, ont pris la parole face à Jordan Bardella.

Après 12h, alors que l'émission est terminée, le rassemblement de l'ultragauche s'est poursuivi. "Libérez les Daltons, enfermez Morandini" scandait la foule.

#Lyon : des antifascistes tentent de perturber l’émission de Jean-Marc #Morandini en direct du quartier de la #Guillotière. Quelques projectiles lancés par la foule. @lyonmag pic.twitter.com/akvPiO9wnk — Lyon Mag (@lyonmag) November 24, 2021

Lyon : l’émission de Jean-Marc #Morandini débute malgré les contestations, en présence de @J_Bardella . De puissants pétards se font entendre pic.twitter.com/BAa2RX5YRk — Lyon Mag (@lyonmag) November 24, 2021

Venue de @morandini_live et @J_Bardella à #Guillotiere : bousculade générale à l’approche de la place Gabriel Péri pic.twitter.com/Vza7vIwRio — Lyon Mag (@lyonmag) November 24, 2021

Venue de @morandini_live et @J_Bardella à #Guillotiere : des projectiles, dont des pétards et des œufs, sont envoyés sur l’équipe de tournage. De nombreux policiers sécurisent la place. 🎥@JDANDOU @lyonmag pic.twitter.com/JdaVtGpAwo — Lyon Mag (@lyonmag) November 24, 2021

Venue de @morandini_live et @J_Bardella à #Guillotiere : l’émission continue devant le Casino qui doit fermer plus tôt à cause de l’insécurité pic.twitter.com/Mmhiy4ek2X — Lyon Mag (@lyonmag) November 24, 2021