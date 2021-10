Lyon : trois députés LREM demandent à Grégory Doucet de déployer davantage de caméras

Ce mercredi soir, ce sont trois députés LREM lyonnais qui, dans un communiqué de presse commun, interpellent le maire Grégory Doucet. Ainsi, Anne Brugnera, Thomas Rudigoz et Jean-Louis Touraine invitent l’élu écologiste à "saisir la main tendue par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et à déployer davantage de caméras de vidéoprotection dans les rues de Lyon pour protéger les Lyonnais".

A noter que Jean-Louis Touraine connaît bien le dossier pour avoir été l’adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb de 2001 à 2014.

"L’utilité de ces caméras n’est plus à démontrer en matière de dissuasion et de résolution des enquêtes. Elles sont vivement demandées par les habitants de Lyon. Monsieur Doucet s’abrite depuis un an derrière un audit sur cette question. Il est temps de passer de l’audit aux actes et d’utiliser les fonds débloqués par le Gouvernement actuel pour étendre la couverture des caméras de vidéo-protection sur le territoire lyonnais. Le Maire de Lyon choisit délibérément de ne pas agir sur ce sujet, au détriment de la sécurité de tous. Cette inaction dogmatique est contraire aux besoins des Lyonnaises et des Lyonnais", concluent le trio de parlementaires du Rhône.