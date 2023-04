Lyon : le scootériste interpellé lundi après avoir forcé un barrage a déjà plus de 60 condamnations

Alors que les sapeurs-pompiers luttaient contre des incendies volontaires, et notamment dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation évacué rue Terme, de nombreux policiers ont été positionnés pour que les soldats du feu interviennent en sécurité. Et pour cause, une foule d’environ 1500 personnes composée d’éléments violents venait également d’attaquer la mairie du 1er arrondissement ainsi qu’un poste de police municipale. Des portes de plusieurs immeubles ont aussi été forcées par des incendiaires qui cherchaient à récupérer des poubelles afin d’alimenter les feux.

Les forces de l’ordre, qui barraient l’accès de la rue Terme, ont d’abord été la cible de nombreux jets de projectiles et tirs de mortiers d’artifice. Les sapeurs-pompiers ont aussi déploré avoir été ciblés par les émeutiers. Les policiers ont ainsi été contraints de se replier un moment, laissant derrière eux un véhicule sérigraphié qui a fini par être fortement endommagé. Le calme est revenu dans le secteur quand des renforts sont arrivés.

Alors que les opposants à la réforme des retraites avaient pris la direction du 6e arrondissement, où de nouvelles dégradations seront commises, un individu au guidon d’un scooter a forcé le barrage qui était toujours en place rue Terme. Peu avant minuit, le chauffard a foncé dans le cordon, obligeant un fonctionnaire à réaliser une manœuvre de dégagement, avant de chuter au sol sans toutefois se blesser.

Le suspect, âgé de 44 ans, a été plaqué au sol et menotté d’après des témoins de la scène "digne d’un film surtout après ce qu’il venait de se passer". Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Selon une source proche du dossier, il était ivre lors des faits ce qui pourrait expliquer sa dangereuse conduite.

Déjà connu pour 62 condamnations précédentes, le quadragénaire devait être déféré en vue d’un jugement en comparution immédiate.

J.D.