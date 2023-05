Attaque d’une société au cocktail molotov ce mardi près de Lyon

L’attaque s’est déroulée sur le bâtiment d’une société Boulevard Lucien Sampaix à Saint-Fons. Les policiers se sont rendus sur les lieux après un signalement. Ils ont rapidement pu identifier les deux individus et leur véhicule décrit par les témoins.

Sur place, le conducteur, accompagné d’un passager, a arrêté sa voiture à la demande des policiers. Les fonctionnaires ont ainsi pu remarquer les produits stupéfiants ainsi que deux bouteilles de liquide inflammable présents dans l’habitacle. Les deux hommes ont été placés en garde à vue.

Le conducteur de 31 ans était connu des services de police. Il a reconnu les faits et indique avoir "vrillé" après sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Il est présenté ce mercredi devant le Parquet. Le passager a quant à lui nié toute implication et a été libéré.