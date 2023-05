Villeurbanne : il poignarde un jeune homme qui faisait du bruit dans la rue

Ce samedi soir, un jeune homme de 18 ans tentait de rentrer chez lui rue Louis-Becker à Villeurbanne. d'après une information du Progrès que nous sommes en mesure de confirmer, il avait oublié ses clés et n’a pas souhaité utiliser l’interphone puisqu’il est de confession juive et respectait scrupuleusement le shabbat. Il a donc sifflé et crié pour attirer l’attention de sa famille afin que cette dernière descende lui ouvrir.

Sauf que le bruit réalisé a passablement énervé un habitant du quartier. Ce dernier est descendu armé d’un couteau. Et après avoir demandé des comptes au jeune homme, il l’a poignardé à plusieurs reprises.

Si la victime a été hospitalisée dans un état grave, ses jours ne sont plus en danger.

Le voisin violent âgé d’une quarantaine d’années a été interpellé après avoir fait également un passage à l'hôpital. Il semblerait qu’un éventuel caractère antisémite de l’agression a été écarté par les policiers.